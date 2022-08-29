В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация

29.08.2022 17:00

Средства массовой пропаганды РФ сообщают, что в Новой Каховке в Херсонской области объявили эвакуацию, в городе работают сирены, передает ТСН.

"В городе объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в убежища, но работа по подготовке школ продолжается", — сказал так называемый глава администрации города.