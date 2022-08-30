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Полиция раскрыла схему хищения $580 тысяч в Минобороны
Представители Минобороны обманным путем завладели денежными средствами при закупке военной амуниции для ВСУ на сумму $580 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, среди подозреваемых – соучредители и директор оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн, в том числе и действующий адвокат.
"Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов 4 уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила $580 тысяч. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой", – говорится в сообщении.
Указанные граждане были представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения ведомства они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро.
Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн гривен, $400 тысяч, 100 тысяч евро (общая сумма изъятых средств превышает 37 млн гривен – ред.), черновые записи, документацию.
"На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины)", – сказано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Теги: Министерство обороны, хищения, Нацполиция
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