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В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины
Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам из Луганской области открылся в Хмельницком. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.
"Его деятельность координирует Горская городская военно-гражданская администрация, но за помощью может обратиться каждый житель Луганщины, если проживает в Хмельницкой области и у него есть статус ВПЛ.
Центр предоставления гуманитарной помощи находится в Хмельницком по улице Каменецкая, 122 (в здании Хмельницкой районной государственной администрации).
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
В центре можно также зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи почтовой связью. А еще – оставить заявку на решение других нужд", – говорится в сообщении.
Телефон "горячей линии" Горской городской ВГА, координирующей работу центра – +38 (063) 350 62 54.
Чтобы воспользоваться помощью центра, можно также заполнить гул-форму по ссылке.
Теги: Хмельницкий, помощь, центр, переселенцы, Луганщина
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