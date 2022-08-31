В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины

31.08.2022 17:00

Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам из Луганской области открылся в Хмельницком. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

"Его деятельность координирует Горская городская военно-гражданская администрация, но за помощью может обратиться каждый житель Луганщины, если проживает в Хмельницкой области и у него есть статус ВПЛ.

Центр предоставления гуманитарной помощи находится в Хмельницком по улице Каменецкая, 122 (в здании Хмельницкой районной государственной администрации).

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

В центре можно также зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи почтовой связью. А еще – оставить заявку на решение других нужд", – говорится в сообщении.

Телефон "горячей линии" Горской городской ВГА, координирующей работу центра – +38 (063) 350 62 54.

Чтобы воспользоваться помощью центра, можно также заполнить гул-форму по ссылке.



