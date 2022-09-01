Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения

01.09.2022 17:00

Запорожский областной центр комплектования и социальной поддержки получил 400 средств защиты от компании Метинвест, сообщает пресс-служба предприятия Запорожсталь.

Они пойдут на экипировку бойцов, которые принимают участие в обороне Запорожского края.

В очередной партии помощи - 200 бронежилетов высокого уровня защиты 4+ и 200 шлемов.