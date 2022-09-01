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Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения

01.09.2022 17:00
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Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения

Запорожский областной центр комплектования и социальной поддержки получил 400 средств защиты от компании Метинвест, сообщает пресс-служба предприятия Запорожсталь.
Они пойдут на экипировку бойцов, которые принимают участие в обороне Запорожского края.
В очередной партии помощи - 200 бронежилетов высокого уровня защиты 4+ и 200 шлемов.



Теги: помощь, Запорожская область, Метинвест, ВСУ
 
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