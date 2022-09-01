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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

01.09.2022 15:00
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, сообщают российские СМИ.
Оккупанты заявляют, что визит делегации продлится один день, хотя МАГАТЭ рассчитывала пробыть на АЭС несколько дней и оставить на ней своих представителей на постоянной основе.
О прибытии МАГАТЭ на крупнейшую в Европе атомную станцию также сообщил Энергоатом.



Теги: МАГАТЭ, миссия, ЗАЭС
 
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