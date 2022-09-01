Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

01.09.2022 15:00

Миссия МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, сообщают российские СМИ.

Оккупанты заявляют, что визит делегации продлится один день, хотя МАГАТЭ рассчитывала пробыть на АЭС несколько дней и оставить на ней своих представителей на постоянной основе.

О прибытии МАГАТЭ на крупнейшую в Европе атомную станцию также сообщил Энергоатом.