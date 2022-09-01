Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября

01.09.2022 10:00

Все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, имеют возможность до 1 октября оформить заявление повторно. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Для этого нужно до 1 октября этого года прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление. Или отправить такое заявление по почте. При этом следует отметить, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя и подтвердить факт представления через "Дію" предыдущего заявления, которое было еще весной (например, скриншот)», - отметили в ведомстве.

В течение 10 дней со дня поступления заявления помощь должна быть назначена.