- Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения17:00
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС15:00
- В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году13:00
- Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ11:00
- Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября10:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС11:00
- Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев15:00
- Полиция раскрыла схему хищения $580 тысяч в Минобороны12:00
- В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация17:00
Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября
Все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, имеют возможность до 1 октября оформить заявление повторно. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Для этого нужно до 1 октября этого года прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление. Или отправить такое заявление по почте. При этом следует отметить, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя и подтвердить факт представления через "Дію" предыдущего заявления, которое было еще весной (например, скриншот)», - отметили в ведомстве.
В течение 10 дней со дня поступления заявления помощь должна быть назначена.
Теги: выплаты, переселенцы, заявление
- Пенсиями переселенцев из Донбасса заинтересовались в ООН
- Когда вас придут проверять: что нужно знать переселенцам
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении
- На Харьковщине приостановили выплаты соцпомощи 15 тысячам переселенцев
- За время войны на Донбассе Украина выплатила переселенцам более 57 миллиардов гривен
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения17:00
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС15:00
- В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году13:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ11:00
- Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины