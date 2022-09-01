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В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году
01.09.2022 13:00
Из 12,9 тыс. украинских школ 3,5 тыс. будут работать оффлайн, 4,5 тыс. - в смешанном режиме, остальные - онлайн. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона 1 сентября.
"В Украине сейчас насчитывается 12 тыс. 910 школ, из них приблизительно 3,5 тыс. будут обучаться оффлайн, около 4,5 тыс. будут обучаться в смешанном режиме - это оффлайн обучение с элементами дистанционного. Все остальные школы будут обучаться в онлайн-режиме", - рассказал он.
По словам Витренко, в онлайн-режиме будут осуществлять обучение также те 1288 школ, которые находятся на временно оккупированной территории и в объединенных территориальных общинах на особо опасных территориях, где ведутся боевые действия.
Теги: учебный год, Министерство образования, режим, школы
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