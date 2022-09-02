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Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС
02.09.2022 08:00
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что завершил первый обзор ключевых зон, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, здесь еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное: мы устанавливаем длительное присутствие МАГАТЭ здесь", - сказал Гросси.
Большинство инспекторов миссии Международного агентства по атомной энергии, включая Гросси, покинули Запорожскую атомную электростанцию после визита в четверг. На станции осталось 5 сотрудников организации.
Теги: МАГАТЭ, миссия, ЗАЭС
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