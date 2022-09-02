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Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

02.09.2022 11:00
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Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы государства.
Так, президент постановил образовать:

  • Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: Донбасс, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
 
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