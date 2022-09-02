Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ

02.09.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу. Глава государства подписал соответствующий указ №621/2022.

Зеленский отменил свои предыдущие указы о создании делегации и назначении членов этой делегации.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях была создана в 2014 году как инструмент для согласования мероприятий в рамках "минских договоренностей" и реализации решений Нормандского формата. В ней работали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ.