"Укрзализныця" предлагает жителям Крыма бесплатную эвакуацию

03.09.2022 16:00

АО "Укрзализныця" предлагает жителям временно оккупированного Крыма воспользоваться эвакуационными рейсами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Об этом в Телеграме сообщает председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, «подъемные» от Укрпочты и забота наших железнодорожников", - говорится в сообщении.