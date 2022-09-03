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В МВД назвали количество погибших за время войны мирных жителей

03.09.2022 08:00
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В МВД назвали количество погибших за время войны мирных жителей

С начала полномасштабного военного вторжения в результате обстрелов России погибли более 7000 мирных жителей, 5500 получили ранения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.   
"Я хочу отметить, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны, превышает 7000 человек! И еще пять с половиной тысяч мирных жителей травмированы", – сказал Евгений Енин в эфире телемарафона.
Полиция зафиксировала 22 000 российских обстрелов с начала войны. Обстрелами повреждено более 24 000 гражданских объектов, добавил Енин.
Он уточнил, что 90% всех обстрелов России попадают именно по гражданским объектам.



Теги: война, МВД, мирные жители, погибшие
 
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