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ВСУ сбили пять ракет, летевших на Днепр
03.09.2022 10:00
В ночь на субботу украинским военным удалось сбить все пять ракет, которые летели на Днепр. Об этом утром 3 сентября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Ночь была очень громкой…Россияне атаковали область крылатыми ракетами, Градами и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе ВСУ все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы уняли. Никто не пострадал", – рассказал он.
Теги: Днепр, ПВО, ракетный удар
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