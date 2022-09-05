В МОЗ хотят разрешить всем делать второй бустер от COVID

05.09.2022 11:00

Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу.

Кузин напомнил, что сейчас вторую бустерную дозу рекомендуют делать пожилым людям и людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, но в ближайшее время, вероятно, примут решение о втором бустере для всех.

"Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября. Речь о том, что, когда человек будет обращаться в пункт прививки, ему не откажут в вакцинации. Пока сейчас могут получить второй бустер только люди, имеющие для этого медицинские показания", — рассказал он.