Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов

05.09.2022 08:00

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.

"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт.

54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - сказал он.