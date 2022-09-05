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Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов

05.09.2022 08:00
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Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт.
54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты.
Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - сказал он.



Теги: война, освобождение, Зеленский
 
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