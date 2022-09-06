Минреинтеграции установило новые правила выезда на ВОТ

06.09.2022 08:00

Начал действовать новый порядок выезда из Запорожской области на территорию, контролируемую армией РФ. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По инициативе Минреинтеграции на территории Васильевской территориальной громады на Запорожье создана военная комендатура. Ее главная задача - упорядочить выезд на временно оккупированные территории Украины и обеспечить безопасность граждан, пересекающих линию разграничения.

Минреинтеграции обращает внимание на обновленный порядок выезда:

выезд на ВОТ и перемещение грузов осуществляется в составе колонн через определенный КПП в Степногорске. Нужен пропуск комендатуры. Она действительна только в пределах Васильевского района;

для перевозки гуманитарных грузов на ВОТ нужна справка от председателя территориальной громады;

в пункте пропуска комендатуры военнослужащие и правоохранители имеют право проводить осмотр лиц, вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

колонну для выезда на ВОТ формируют ежедневно на площадке в Запорожье (Ореховское шоссе, 36) с 07:00 до 17:00;

колонны авто с территории комендатуры в Степногорск сопровождает Нацполиция. На маршруте не делают остановок;

преимущество на включение в колонну в первую очередь отдается эвакуационному транспорту и грузовикам с гумпомощью. Для включения в нее того или иного транспорта требуется отдельное решение комендатуры.

Выезд на ВОТ через Васильевскую комендатуру запрещен для:

грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;

автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более 22 (кроме эвакуационного транспорта).

Соблюдение этого порядка обеспечивают представители комендатуры.