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Потери российских оккупантов превысили 50 000 человек - Генштаб

06.09.2022 11:00
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Потери российских оккупантов превысили 50 000 человек - Генштаб

С 24 февраля по 6 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 50 150 человек (+350 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:

  • 2077 (+9) танков
  • 4484 (+25) боевых бронированных машины
  • 1179 (+22) артиллерийских систем
  • 296 (+2) реактивных системы залпового огня
  • 156 (+0) средств ПВО
  • 236 (+0) самолетов
  • 207 (+1) вертолетов
  • 876 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 209 (+4) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3305 (+19) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 109 (+2) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.



Теги: Россия, война, Генштаб, потери
 
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