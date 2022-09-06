Потери российских оккупантов превысили 50 000 человек - Генштаб

06.09.2022 11:00

С 24 февраля по 6 сентября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 50 150 человек (+350 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

2077 (+9) танков

4484 (+25) боевых бронированных машины

1179 (+22) артиллерийских систем

296 (+2) реактивных системы залпового огня

156 (+0) средств ПВО

236 (+0) самолетов

207 (+1) вертолетов

876 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня

209 (+4) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3305 (+19) единиц автомобильной техники и автоцистерн

109 (+2) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.