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Разместившим переселенцев жителям Закарпатья выплатят по 4000 грн
На Закарпатье местным жителям, которые приютили вынужденных переселенцев, выплатят одноразовую материальную помощь из областного бюджета в размере четырех тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОВА.
Соответствующее распоряжение о внесении изменений в региональную программу Забота об усилении социальной защиты граждан на 2022-2024 годы подписал председатель ОВА Виктор Микита.
Единовременная выплата будет предоставляться за размещение в сентябре или октябре 2022 года двух и более внутренне перемещенных лиц на период не менее 30 календарных дней. Эти средства позволят частично компенсировать расходы по жилищно-коммунальным услугам и другим бытовым потребностям.
По словам главы ОВА, для получения помощи закарпатцам нужно подать заявление в исполнительный орган территориального общества по месту нахождения жилья.
Также необходимо подать: копию документа, удостоверяющего личность заявителя и адрес его места жительства; копию справки о присвоении идентификационного кода (кроме лиц, которые по своим религиозным или другим убеждениям отказались от идентификационного кода); копию документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением, или документа, подтверждающего полномочия представителя владельца; копию справок внутренне перемещенных лиц, временно размещенных в жилом помещении заявителя; справку о банковских реквизитах заявителя для выплаты материальной помощи через банковское учреждение (при наличии открытого счета).
Теги: компенсация, Закарпатье, жилье, переселенцы
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