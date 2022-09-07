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Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate

07.09.2022 17:00
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Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце. Об этом сообщает вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Меньше чем за неделю вы прислали в банк mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце.
Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут. В частности, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО", - говорится в сообщении.



Теги: армия, дрон, ВСУ
 
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