В Бердянске взорвали "коменданта города"

07.09.2022 10:00

В центре оккупированного Бердянска Запорожской области взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина. Об этом сообщают РосСМИ.

Изначально коллаборанты и госпредатели Украины сообщили российским пропагандистам, что Бардин умер от полученных ранений, однако позже опровергли свои заявления.

"Информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелые ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - утверждают они.