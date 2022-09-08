НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными

08.09.2022 13:00

Нацбанк в четверг, 7 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов.

Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. На этот раз банкам будет предложен к обмену наличный евро.

В НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между НБУ и банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.





