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Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий

09.09.2022 10:00
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Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий

С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни", - сказал Зеленский.



Теги: война, деоккупация, Зеленский
 
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