Последние новости раздела
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев15:00
- НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными13:00
- Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий11:00
- Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate17:00
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ15:00
- Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления12:00
- В Бердянске взорвали "коменданта города"10:00
Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий
09.09.2022 10:00
С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужащим за каждый украинский флаг, установленный в эти дни", - сказал Зеленский.
Теги: война, деоккупация, Зеленский
Читайте также:
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- Мнение: оккупированный Донбасс можно освободить за два-три года
- Аваков озвучил свой план деоккупации Донбасса
- Аброськін: Деокупація та реінтеграція починається з взаємоповаги та взаємопідтримки
- 152-й калібр потрапив у бліндаж, де було шестеро бійців. Подробиці жаху в зоні АТО
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы17:00
- В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны13:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе11:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора
- Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления
- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)