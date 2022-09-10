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Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
«В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.
Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.
Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле», – сказал Зеленский.
Также президент призвал сохранять информационную тишину, чтобы облегчить выполнение поставленных задач ВСУ.
«Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают. Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блогерам, кто иногда спешит объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой... Пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии», — подчеркнул он.
Теги: Харьковская область, ВСУ, наступление, Зеленский
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