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Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра

11.09.2022 11:00
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Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра

Минувшей ночью рашисты нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушения админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются», — сказано в сообщении.



Теги: Днепр, центр, ракетный удар
 
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