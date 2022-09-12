Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине

12.09.2022 09:00

Вечером 11 сентября около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов".

В результате попадания в объекты инфраструктуры, Сумская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области частично остались без света и воды. Также частично обесточены Донецкая и Запорожская области.

Ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению электро и водоснабжения.