Рашисты снова оставили Харьковщину без света

13.09.2022 12:00

Харьков и область снова обесточены. Это связано с серией ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, которая питала населенные пункты. Сейчас все силы направлены на ликвидацию проблемы. О результатах сообщу позже. Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", - отметил Тимошенко.