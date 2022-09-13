Последние новости раздела
- Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации08:00
- ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей13:00
- Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине11:00
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине09:00
- На ЗАЭС отключили последний энергоблок13:00
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра11:00
- Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ12:00
- Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий10:00
- Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев15:00
Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации
13.09.2022 08:00
На временно оккупированных россиянами территориях остаются еще почти 1,2 млн украинцев. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
"Мне известно, что почти 300 тысяч человек находятся в Донецкой области. Мы говорим о том, что примерно 500 тысяч находятся в Херсонской области. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тысяч - в Запорожской области", - сказала Верещук.
Теги: население, оккупация, Верещук
Читайте также:
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию
- Война на Донбассе: цены, безработица, разгул криминала и люди, которых выкинули на обочину жизни
- Переселенцы с оккупированных территорий могут голосовать по месту жительства, - ОПОРА
- Украина может вернуть Донбасс раньше, чем Путин снова станет президентом
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации08:00
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей13:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине09:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра
- В ОРДО начался топливный кризис
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе