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Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

14.09.2022 15:00
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Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российсских оккупантов Изюм. Об этом сообщили в командовании 25-летней воздушно-десантной Сичеславской бригады в Facebook.
«В торжественной церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений. В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли, и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над горсоветом», - говорится в сообщении.



Теги: Изюм, освобождение, Зеленский
 
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