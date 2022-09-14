Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский раскрыл суть будущего договора по безопасности

14.09.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский раскрыл суть будущего договора по безопасности

Главной целью гарантий безопасности для Украины является недопущение вооруженного конфликта против нашего государства в будущем. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил президент Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения.
"Есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена - именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые оставят украинцев в покое и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины", - сказал он.
По словам главы государства, Киев работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира.
"Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - уточнил Зеленский.
Одним из таких шагов, подчеркнул украинский лидер, должны стать также превентивные меры, направленные на "охлаждение намерений агрессора".
"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира", - резюмировал президент.



Теги: безопасность, договор, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх