Зеленский раскрыл суть будущего договора по безопасности

14.09.2022 08:00

Главной целью гарантий безопасности для Украины является недопущение вооруженного конфликта против нашего государства в будущем. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил президент Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения.

"Есть результат в нашей работе над гарантиями безопасности для нашего государства. Сегодня был презентован пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена - именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые оставят украинцев в покое и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины", - сказал он.

По словам главы государства, Киев работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали сильнейшие субъекты свободного мира.

"Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", - уточнил Зеленский.

Одним из таких шагов, подчеркнул украинский лидер, должны стать также превентивные меры, направленные на "охлаждение намерений агрессора".

"Мы уже построили вместе с нашими партнерами мощную антивоенную коалицию, в которую входят десятки разных государств. А теперь работаем над тем, чтобы самые мощные государства, которые нам уже помогают, стали и постоянно продолжающейся коалицией мира", - резюмировал президент.