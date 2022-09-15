Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

15.09.2022 08:00

Автомобиль, в котором находился президент Украины Владимир Зеленский, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легкового авто с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - говорится в сообщении.