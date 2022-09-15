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Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

15.09.2022 08:00
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Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Автомобиль, в котором находился президент Украины Владимир Зеленский, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легкового авто с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", - говорится в сообщении.



Теги: Киев, ДТП, Зеленский
 
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