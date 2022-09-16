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Названы сроки новой волны коронавируса в Украине

16.09.2022 17:00
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Названы сроки новой волны коронавируса в Украине

В Украине очередной пик заболеваемости коронавирусом прогнозируется на начало октября, сообщает ТСН.
Отмечается, что в Украине, как и в Европе, циркулирует штамм Омикрон, он считается не таким агрессивным, как Дельта, однако для групп риска все равно опасен.
"Война сорвала планы вакцинировать к концу года 70% населения. Уровень иммунизации среди взрослых едва дотягивает до 50%, а среди пожилых он значительно ниже. "У нас группа риска не очень охвачена вакцинацией, поэтому можно ожидать и роста заболеваемости и роста тяжелых случаев", - говорят врачи.
За минувшую неделю в стационарах от коронавируса умерли 70 пациентов, в основном это люди в возрасте и невакцинированные.
Специалисты рассчитали, что в Украине пиковые показатели будут приходиться на конец сентября -  начало октября.



Теги: Украина, прогноз, COVID-19
 
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