Названы сроки новой волны коронавируса в Украине

16.09.2022 17:00

В Украине очередной пик заболеваемости коронавирусом прогнозируется на начало октября, сообщает ТСН.

Отмечается, что в Украине, как и в Европе, циркулирует штамм Омикрон, он считается не таким агрессивным, как Дельта, однако для групп риска все равно опасен.

"Война сорвала планы вакцинировать к концу года 70% населения. Уровень иммунизации среди взрослых едва дотягивает до 50%, а среди пожилых он значительно ниже. "У нас группа риска не очень охвачена вакцинацией, поэтому можно ожидать и роста заболеваемости и роста тяжелых случаев", - говорят врачи.

За минувшую неделю в стационарах от коронавируса умерли 70 пациентов, в основном это люди в возрасте и невакцинированные.

Специалисты рассчитали, что в Украине пиковые показатели будут приходиться на конец сентября - начало октября.