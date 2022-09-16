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Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона

16.09.2022 13:00
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Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона

В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, сообщает Суспильне.
По утверждению РосСМИ, у здания так называемой "администрации" упали минимум 5 ракет, выпущенных ВСУ.



Теги: Херсон, оккупанты, администрация, ракетный удар
 
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