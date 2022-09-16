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В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел
В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины.
По словам Болвинова, тела были захоронены по отдельности.
На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".
Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Теги: Изюм, захоронение, оккупация
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