- Названы сроки новой волны коронавируса в Украине17:00
- Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона13:00
- В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел10:00
- В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы08:00
- В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен11:00
- Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве08:00
- Зеленский прибыл в освобожденный Изюм15:00
- В Кабмине дали прогноз курса доллара на 2023 год12:00
- Зеленский раскрыл суть будущего договора по безопасности08:00
- Рашисты снова оставили Харьковщину без света12:00
В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы
В четверг, 15 сентября, в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения. Больной имеет легкое течение болезни. Об этом сообщает Минздрав.
"Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты Минздрава, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", — говорится в сообщении.
Теги: обезьяна, пациент, оспа
- The New York Post обвинили в расизме за сравнение Обамы с обезьяной
- В Киевском зоопарке умер недавно прибывший шимпанзе
- Иностранец вез в Одессу 15 обезьян, "упакованных" в чемоданы
- Пьяный пациент избил работниц "скорой"
- Мастера здоровья делятся своим сердцем
- В желудке пациента врачи обнаружили "металлический сюрприз"
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Виннице открылся гуманитарный штаб для переселенцев с Луганщины17:00
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев13:00
- В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек11:00
- На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- Названы сроки новой волны коронавируса в Украине17:00
- В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)15:00
- Оккупанты заявили о ракетном ударе по центру Херсона13:00
- В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине12:00
- ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ11:00
- В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы08:00
- В Виннице открылся гуманитарный штаб для переселенцев с Луганщины17:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения
- В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев
- Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе