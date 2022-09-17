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Правительство упростило получение пенсий на деоккупированных территориях
17.09.2022 11:00
Жители деоккупированных территорий (ДОТ), которым пенсия начисляется на карту, смогут получать её наличными в отделениях Укрпочты. Соответствующие законодательные изменения приняло правительство на своем заседании, сообщает Минреинтеграции.
Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления соответствующее заявление. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении ПФУ.
На ДОТ Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество.
Теги: Укрпочта, Кабмин, деоккупация, пенсии
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