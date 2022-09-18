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Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен
18.09.2022 17:00
В Украине для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:
+38 066 580 34 98
+38 093 119 29 84.
Теги: Россия, горячая линия, военнопленный
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