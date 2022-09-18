Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен

18.09.2022 17:00

В Украине для военнослужащих Российской Федерации, желающих сдаться в плен, запустили круглосуточную горячую телефонную линию. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. В то же время Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой", - говорится в сообщении.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84.