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Опубликован полный список освобожденных из российского плена
22.09.2022 10:00
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из рашисткого плена.
Список содержит 215 имен. Среди освобожденных - 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали смертной казнью.
Теги: Россия, война, список, обмен пленными
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