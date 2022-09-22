Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен

22.09.2022 12:00

Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ в Запорожской области 22 сентября приостановлен, сообщает ЛугОВА.

"В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через гуманитарный коридор на временно оккупированную территорию через Запорожье 22 сентября приостановлен", - говорится в сообщении.