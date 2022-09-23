Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев

23.09.2022 13:00

Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2022 г.

Отмечается, что согласно законодательству, выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу. В то же время, правительство уточнило, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены".

При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.