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Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев

23.09.2022 13:00
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Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев

Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2022 г.
Отмечается, что согласно законодательству, выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу. В то же время, правительство уточнило, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены".
При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.



Теги: субсидия, коммунальные услуги, Кабмин, беженцы
 
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