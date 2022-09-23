В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"

23.09.2022 15:00

Всех причастных к инсценированию волеизъявления на временно оккупированных территориях Украины ждет суд. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов. В отношении всех указанных лиц будут введены санкции. Также будет инициировано их уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции предупредили коллаборантов, что ни один из них не уйдет от уголовной ответственности, не сможет посетить своих родственников и близких на подконтрольной Украине территории, не сможет получать пенсионные и другие социальные выплаты, а также использовать собственные активы на подконтрольной Украине территории.

За коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения им грозит до 15 лет за решеткой.