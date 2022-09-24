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Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"

24.09.2022 12:00
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Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"

Оккупационные власти озвучили якобы представленные "цифры явки" на так называемых, незаконных "референдумах" о присоединении к россии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишут российские СМИ.
Утверждается, что в так называемой "днр" якобы явка составила 23,64%; в "лнр" - якобы 21,97%; в Херсонской области - якобы 15,31%; в Запорожской области - якобы 20,52%.



Теги: Россия, итоги, референдум, оккупанты
 
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