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В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы

25.09.2022 10:00
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В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы

Минреинтеграции перечислило 8 стран, которые предоставили своих наблюдателей для псевдореферендумов, проводимых Россией на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Оккупационная российская власть на днях делает серьезные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает на том, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей.
Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам, в том числе правоохранительным органам, уже известны их имена. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина", - говорится в сообщении.
Минреинтеграции призывает правоохранительные органы расследовать факты проведения фейковых референдумов, в частности, легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.



Теги: наблюдатели, референдум, оккупанты, МинВОТ
 
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