Верещук назвала количество украинцев, находящихся в плену РФ

26.09.2022 08:00

В российском плену находятся около 2,5 тысячи украинцев. Такие данные озвучила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью ВВС, обнародованном в воскресенье, 25 сентября.

По ее словам, речь идет и о военных, и о гражданских.

"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала Верещук.