Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Подоляк сравнил мобилизацию в России и в Украине

27.09.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подоляк сравнил мобилизацию в России и в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина разумно относится к вопросам мобилизации и не собирается призывать дополнительных людей на фронт. Целью же российских фейковых референдумов является набрать пушечное мясо на временно захваченных территориях. Об этом он сказал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD.
Советник главы ОП заявил, что в отличие от России, Украина - прагматичная страна, которая "смотрит на математику войны", а значит точно знает, где сколько людей должно быть. Учитываются также подготовка и моральное состояние.
"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - подчеркнул Подоляк.



Теги: Украина, Россия, мобилизация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх