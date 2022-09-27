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В Харькове возобновил работу Uber

27.09.2022 15:00
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В Харькове возобновил работу Uber

Сервис вызова такси Uber во вторник, 27 сентября, объявил о возобновлении работы в Харькове. До этого он 7 месяцев не работал из-за вторжения РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В течение месяца после возобновления работы на все поездки в городе будет действовать 50% скидка, а работникам предприятий критической инфраструктуры выделят 5000 промокодов на безвозмездные поездки. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, то есть 100% стоимости поездок будут получать водители.
По состоянию на конец сентября 2022 Uber работает в 18 городах Украины: Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Белая Церковь, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Кременчуг, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород и Харьков.



Теги: Харьков, скидки, UBER
 
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