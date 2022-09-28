СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов

28.09.2022 17:00

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Донецкой области подозрение от СБУ получили:

Денис Пушилин, "глава ДНР";

Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";

Радомская Елена, "секретарь ЦВК ДНР".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области";

Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;

Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска";

Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";

Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".

Максим Зубарев, "председатель Акимовского общества Мелитопольского района".

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;

Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";

Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";

Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";

Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).