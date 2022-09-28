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В Украине запустили программу социального жилья для ВПЛ

28.09.2022 13:00
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В Украине запустили программу социального жилья для ВПЛ

Многодетные семьи, вынужденные переселенцы и люди, чье жилье разрушили в результате боевых действий станут участниками программы временного социального жилья. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает сайт Минрегиона.
"Правительство нарабатывает различные механизмы решения жилищной проблемы украинцев, которых агрессор лишил крова. Один из них — предоставление жилья для временного проживания. Сегодня в Сумах девять семей получили социальное жилье. Еще две семьи поселятся в Ромнах", - рассказал чиновник.
Он отметил, что в ближайшее время социальное жилье получат семьи в Чернигове, Житомирской и Киевской областях.
В настоящее время приобретено 60 квартир для временного размещения граждан Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Квартиры по это программе предоставляются гражданам "под ключ": с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.
Бытовую технику, спальные принадлежности и посуду для семей приобрело и предоставило Общество Красного Креста Украины, отметили в ведомстве.



Теги: программа, жилье, Кабмин, переселенцы
 
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