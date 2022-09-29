Последние новости раздела
- В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения15:00
- В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"12:00
- Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону11:00
- Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра10:00
- СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов17:00
- Открыта "горячая линия" для жителей Крыма, избегающих мобилизации в армию РФ15:00
- В Украине запустили программу социального жилья для ВПЛ13:00
- Кабмин отменил денежную помощь родственникам погибших военных, выехавшим в РФ и Беларусь10:00
- В Харькове возобновил работу Uber15:00
- ПВО сбила над Одесской областью 3 дрона-камикадзе10:00
В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"
29.09.2022 12:00
Во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь раздался взрыв возле промышленно-экономического колледжа. По предварительной информации, взорвался автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram утром в четверг, 29 сентября.
"Уточнена информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. Личность, в мирной жизни прославившаяся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования", – написал Федоров.
По данным очевидцев коллаборантка жива, однако испугалась до полусмерти.
Теги: Мелитополь, подрыв, коллаборационизм
Читайте также:
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)
- Взрывы в Ощадбанке:Турчинов подтвердил, что задержан грабитель
- ПТУшники пошалили: три человека в больнице
- Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении
- Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков
- Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских17:00
- Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты обстреляли школу в Николаевке11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"08:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских17:00
- В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения15:00
- Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта13:00
- В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"12:00
- Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону11:00
- Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине08:00
- СБУ объявила подозрения организаторам псевдореферендумов17:00
- Открыта "горячая линия" для жителей Крыма, избегающих мобилизации в армию РФ15:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи
- Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра