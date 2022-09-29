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В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения

29.09.2022 15:00
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В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения

В Запорожье разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а его посредникам - в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, полицейский и представитель органа власти, личность которого выясняет следствие, разработали схему обогащения за счет получения денег от граждан за беспрепятственное пересечение линии разграничения. К этой деятельности они привлекли еще троих гражданских лиц.
Вопрос быстрого и положительного включения транспортного средства в состав колонны для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины и формальный досмотр груза стоил гражданам от 500 до 2000 долларов США. Оговоренная сумма средств получалась гражданскими лицами и в дальнейшем передавалась правоохранителю и представителю органа государственной власти.
В настоящее время задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на общую сумму около 160 тыс. гривен.
Во время проведения обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых изъято около 23 тыс. долларов США и 370 тыс. гривен, компьютерная техника, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым мер.



Теги: коррупция, Запорожская область, прокуратура, КПВВ, линия соприкосновения
 
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