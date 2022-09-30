На Запорожье закрыли выезд на оккупированную территорию

30.09.2022 14:00

Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Из-за трагедии выезд на ВОТ с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.

Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или же необходимо узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - отметил он.